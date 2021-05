Liban: cinq manifestants blessés par des soldats israéliens à la frontière

La guerre de Gaza et les événements à Jérusalem et en Cisjordanie impactent le Liban où la tension monte à la frontière avec Israël. Cinq manifestants pro-palestiniens ont été blessés mardi.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khakifeh

Malgré le renforcement des mesures de sécurité par l’armée libanaise et les casques bleus de la Finul, les incidents se multiplient à la frontière avec Israël. Mardi 18 mai, des manifestations de solidarité avec les Palestiniens ont encore eu lieu un peu partout dans le pays.

Des dizaines de jeunes gens ont escaladé la clôture frontalière où ils ont planté des drapeaux palestiniens et du Hezbollah. Des soldats israéliens ont tiré des bombes lacrymogènes pour empêcher la foule de passer de l’autre côté de la frontière, faisant des blessés parmi les manifestants.

Rampes de lancement de roquettes

Plus tôt dans la journée, une patrouille de l’armée libanaise qui circulait non loin de la ligne frontalière a essuyé des tirs israéliens qui n’ont pas fait de blessés. L’armée libanaise avait annoncé la découverte de sept rampes de lancement de roquettes après le tir, lundi soir, de six projectiles vers le nord de la Galilée à partir du sud du Liban.

Les Libanais vivent depuis une semaine au rythme des événements de Gaza et des Territoires palestiniens occupés. Un vaste mouvement de solidarité s’est développé dans le pays mais des voix s’élèvent pour mettre en garde contre un dérapage qui entraînerait le Liban, meurtri par des crises successives, dans un conflit dévastateur.

