Au Liban, le vote des ressortissants syriens à leur présidentielle émaillé de violences

Le vote des Syriens réfugiés au Liban pour l’élection présidentielle, qui a eu lieu jeudi 20 mai, six jours avant le scrutin en Syrie, a été émaillé de violences. Sept ressortissants ont été blessés lorsque leurs convois ont été attaqués par des Libanais hostiles au président Bachar el-Assad.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Ce sont de véritables embuscades qui ont été tendues à des convois transportant des Syriens partisans du président Bachar el-Assad dans plusieurs régions libanaises. L’incident le plus violent s’est produit à dix kilomètres au nord de Beyrouth lorsque des membres du parti chrétien des Forces libanaises ont intercepté des électeurs se rendant vers l’ambassade de Syrie où étaient installées les urnes. Les occupants des bus et des voitures ont été battus, leurs véhicules endommagés, les drapeaux et portraits de Bachar el-Assad déchirés par des jeunes en colère.

La veille, le chef de l’ancienne milice des Forces libanaises Samir Geagea avait exigé le renvoi dans leur pays de tous les réfugiés qui voteraient pour Bachar el-Assad. L’armée libanaise est intervenue pour contenir la situation et rouvrir les routes fermées.

Le Hezbollah condamne les violences

Malgré ces incidents, des milliers de Syriens ont pu voter en majorité pour Bachar el-Assad, grand favori pour un quatrième mandat face à deux candidats considérés comme des faire-valoir : un ex-ministre et un membre de l’opposition tolérée par le pouvoir. Les pays occidentaux estiment que cette consultation, qui se tiendra le 26 mai en Syrie, ne répond pas aux normes démocratiques.

Ces actes de violences encouragés par des partis et des personnalités hostiles au régime syrien ont été vivement condamnés par les alliés de Damas au Liban, le Hezbollah en tête.

