Cessez-le-feu entre Israéliens et Palestiniens: «Cette trêve est précaire»

Le cessez-le-feu décrété jeudi soir est entré en vigueur, sonnant l'arrêt de onze jours d'hostilités qui se soldent par un bilan très lourd : 232 morts à Gaza dont 65 enfants et douze morts dont un enfant côté israélien. L'Égypte, qui était à la manœuvre pour obtenir cette trêve, enverra sur place deux délégations pour surveiller son application. Trois questions à Hasni Abidi, politologue, directeur du Centre d'études et de recherches sur le monde arabe et méditerranéen (Cermam) à Genève.

RFI : Qu’est-ce qui a motivé les deux camps à accepter un cessez-le-feu ?

Hasni Abidi : Plusieurs éléments ont joué en faveur d’un cessez-le-feu. D’abord une pression importante de la part de l’administration Biden qui a elle-même subi une pression notamment au niveau du Congrès de certains députés démocrates. Le cinquième appel téléphonique a été concluant. Le deuxième élément est le bilan humain qui est quand même un bilan lourd du côté palestinien, mais aussi du côté israélien avec une fracture politique incertaine pour Benyamin Netanyahu. Je pense aussi à cette médiation égyptienne. Israël veut garder de bonnes relations avec l’Égypte. Le Hamas aussi n’est pas insensible aux pressions égyptiennes. Ce sont trois éléments qui ont joué en faveur de la signature de cette trêve.

Le Hamas dit qu’il reste prêt à dégainer. « La bataille se termine aujourd’hui, selon un membre du mouvement, et nous continuerons à accroître nos capacités de résistance ». Le Hamas qui demande toujours la protection de la mosquée al-Aqsa et la fin des expulsions de Palestiniens à Jérusalem-Est. Est-ce le signe que la trêve qui commence est précaire ?

Cette trêve est précaire. Elle est vulnérable parce qu’elle ne repose sur aucune mesure de garantie. D’abord il n’y a pas d’engagement des deux parties pour la respecter. C’est plutôt une accalmie contre une accalmie. En quelque sorte, c’est une cessation des hostilités sans lendemain. Et c’est pourquoi tout dépendra des pourparlers qui vont suivre entre Israéliens et Égyptiens et entre Égyptiens et le Hamas et d’autres factions de la résistance palestinienne pour donner une assise à cette trêve.

On sent les États-Unis pris de vitesse dans cette résolution de conflit. Qui peut aujourd’hui reprendre le flambeau dans les discussions sur la région ?

C’est vrai que l’on a assisté à la première contradiction de l’aire Biden, lui qui vantait les mérites d’une diplomatie multilatérale. Là, il refuse justement à une instance multilatérale, qu’est le Conseil de sécurité des Nations unies, la possibilité de prendre position dans ce conflit et à adopter même une résolution à minima. Il faut rappeler le rôle positif de la France qui a présenté aussi un projet de résolution qui est très équilibré. Malgré l’initiative française, les États-Unis ont tout fait pour bloquer d’autres résolutions du Conseil de sécurité. Là, l’Assemblée générale prend ses responsabilités. C’est un événement positif parce qu’il faut que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Mais il ne faut pas oublier que dans ce conflit, les États-Unis restent un décideur clé. Ce n’est pas le seul décideur, on l’a bien vu avec les pourparlers avec le gouvernement israélien. Mais la question de ne pas reconnaître le Hamas et aussi les limites de la diplomatie américaine qui a beaucoup investi sur le front nucléaire et pas sur le conflit israélo-palestinien exige de Washington de sous-traiter ce conflit. On l’a bien vu avec l’Égypte surtout, avec la Jordanie, probablement aussi avec le Qatar. Donc on verra si cette stratégie américaine de compter sur les alliés traditionnels est payante pour préserver la trêve.

