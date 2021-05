Le Fonds souverain norvégien retire ses capitaux de groupes israéliens

Manifestation de Palestiniens en face de la colonie de Kedumim contre le projet d'Israël d'annexer des parties de la Cisjordanie, à Kafr Qaddum près de Naplouse, le 3 juillet 2020. REUTERS/Mohamad Torokman

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le plus gros fonds souverain au monde considère que la participation dans ces entités, impliquées dans le développement des colonies, constitue un « risque inacceptable » de contribuer « à de graves violations des droits des personnes dans une situation de guerre ou de conflit ». Les deux entreprises en question ont pris part à la construction d'infrastuctures et de logement dans et autour de colonies israéliennes, illégales selon le droit international.