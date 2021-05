ONU-Gaza: l'Assemblée générale marque des points face à un Conseil de sécurité paralysé

Les Palestiniens célèbrent le cessez-le-feu dans les rues de Gaza, le 21 mai 2021. REUTERS - IBRAHEEM ABU MUSTAFA

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L’Assemblée générale de l'ONU a gagné des points, jeudi 20 mai, et a renvoyé dans les cordes un Conseil de sécurité paralysé sur le dossier israélo-palestinien. Les pays arabes et musulmans ont dépêché à New York de nombreux ministres, en pleine pandémie, pour montrer à la communauté internationale l’extrême importance d'agir. Ils ont délivré un vrai plaidoyer pour la Palestine, pour la bande de Gaza et ses habitants en particulier.