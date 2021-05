Israël/Gaza: rassemblement à Paris en soutien en soutien au peuple palestinien

Des centaines de militants se sont donnés rendez-vous ce samedi 22 mai sur la place de la République à Paris, en soutien au peuple palestinien et pour dénoncer la politique d’Israël, après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu encore fragile.

Des centaines de manifestants brandissaient des panneaux ou bannières au hashtag #FreePalestine, place de la République, ce samedi. La manifestation a été limitée à un rassemblement statique par les autorités. La préfecture a évoqué des « risques de troubles à l'ordre public » après les violences de la semaine précédente lors d'un rassemblement qui avait été interdit. Différentes organisations et partis de gauche (PCF, NPA, LFI, etc.) ont appelé à ce rassemblement. Des militants de la ligue des droits de l'Homme et associations humanitaires étaient également présents.

Noué à la ceinture, en foulard, en turban ou déployé en banderole immense, le drapeau palestinien est partout. Pour sa part Annabelle a choisi de porter le traditionnel keffieh sur les épaules. Elle brandit une pancarte « Nous sommes tous des enfants de Gaza ».

Je pense que tout le monde devrait se sentir Palestinien et soutenir la cause palestinienne, s'indigne-t-elle, et c'est vrai que l'on se dit : "Comment un Etat comme ça, peut être au-dessus de tout, au-dessus du droit international ? Un Etat qui a déjà été incriminé de choses terribles, et il n'y a aucune sanction contre Israël, et ils continuent en toute impunité."

Une dame qui se définit comme une citoyenne veut intervenir.

C'est dommage de réduire la révolte palestinienne aux actions du Hamas. la Palestine et le Hamas, c'est encore deux choses différentes. Le Hamas est devenu ce qu'il est, et Israël en est responsable en partie, et l'occident en est responsable en partie. Et les palestiniens, ce n'est pas le Hamas, c'est les Palestiniens, c'est la Palestine.

Enveloppé dans un drapeau Hama est Malien, mais en ce jour, il se sent Palestinien.

Moi, j'accuse la communauté internationale d'être les garants d'Israël. Aujourd'hui, c'est un crime contre l'humanité qui est en train de se commettre en Palestine. Nous aussi, nous avons vécu ça. L'Afrique a été colonisée, on a été assassinés. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui.

Le rassemblement s'est déroulé dans le calme, aucun trouble a l'ordre public n'a été à déplorer.

D'autres rassemblements ont eu lieu en France, à Lyon, Lille, ou encore à Strasbourg, qui ont réuni plusieurs milliers de personnes.

