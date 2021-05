Reportage

Gaza: l'UNRWA dresse un bilan provisoire des dégâts causés par les bombardements israéliens

Des Palestiniens assis sous une tente de fortune au milieu des décombres de leurs maisons qui ont été détruites par les frappes aériennes israéliennes lors des combats Israël-Hamas. À Gaza le 23 mai 2021. REUTERS - MOHAMMED SALEM

1 000 habitations totalement détruites, six hôpitaux et onze centres de soins endommagés. L’UNRWA, l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, dresse un bilan provisoire des dégâts causés par les bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Lors d’une conférence de presse à Gaza justement, l’UNRWA, a fait part de ses priorités : garantir à la population les services de base, tels que l’accès à l’eau et à l’électricité.