La politique israélienne reprend ses droits

Yair Lapid (g) et Naftali Bennett (d) sont tous les deux sortis de leur réserve, deux jours après le début du cessez-le-feu.

Deux jours après le cessez-le-feu conclu avec les groupes armés palestiniens mettant un terme au conflit le plus meurtrier depuis 2014, la vie reprend petit à petit son cours. La politique israélienne aussi.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Jérusalem, Guillaume Delteil

Dans la bande de Gaza, les services de secours et habitants déblaient toujours les gravats des bâtiments détruits. En Israël, l’activité reprend : les restrictions imposées depuis deux semaines ont été levées et la crise politique a aussitôt refait surface.

Il est l’un de ceux qui détiennent les clés d’une éventuelle coalition, courtisé à la fois par le camp Netanyahu et ses opposants. Naftali Bennett, le chef de file de la droite nationaliste religieuse, n’avait pas pris position depuis le début de cette dernière guerre. Par respect, s’est-il justifié, « pour les soldats et policiers qui risquaient leur vie sur le terrain ». Ce dimanche, il est sorti de son silence.

« Période de faiblesse »

Sur sa page Facebook, l’ancien ministre de la Défense n’a pas ménagé le Premier ministre : « Je ne me souviens pas d’une telle période de faiblesse, de dysfonctionnements et d’embarras national » a-t-il écrit, accusant aussi Benyamin Netanyahu de ne pas avoir de politique et de vouloir le cacher derrière un culte de la personnalité.

Le parti du chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a lui annoncé qu’il reprendrait ce lundi les négociations en vue de former un gouvernement sans Benyamin Netanyahu. Ses chances d’y parvenir semblent faibles, mais le dirigeant centriste veut essayer de porter un premier coup à son rival : il entend soumettre cette semaine au vote du Parlement deux textes de loi qui empêcheraient Benyamin Netanyahu de former un nouveau gouvernement.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne