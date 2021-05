Paris met en garde contre un «risque d'apartheid» en Israël

Jean-Yves Le Drian - ministre de l'Europe et des Affaires étrangères françaises

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a mis en garde dimanche contre un « risque d’apartheid en Israël si une solution à deux États n'émerge pas entre État hébreu et Palestiniens.

« Dans des villes israéliennes, les communautés se sont affrontées », a souligné le chef de la diplomatie française dimanche 23 mai au Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI en revenant sur la flambée de violences de ces derniers jours entre Israéliens et Palestiniens.

« C'est la première fois et ça montre bien que si d'aventure on avait une autre solution que la solution à deux États, on aurait alors les ingrédients d'un apartheid qui durerait longtemps », a-t-il averti.

« Le risque d'apartheid est fort si on continue à aller dans une logique à un État ou du statu quo. Même le statu quo produit cela », a estimé le chef de la diplomatie française.

La cohabitation entre Juifs et Arabes a volé en éclats dans plusieurs villes mixtes israéliennes, théâtre de violences comme à Lod.

L'armée israélienne et le Hamas, au pouvoir à Gaza, observent depuis vendredi un cessez-le-feu après plusieurs jours de raids israéliens et de tirs de roquettes au départ de l'enclave vers le territoire israélien.

Cette nouvelle flambée de violences « montre l'urgence de trouver un processus politique », a insisté Jean-Yves Le Drian.

« Il faut engager des politiques de petits pas », a-t-il dit, en se félicitant que le président américain Joe Biden ait « réaffirmé son engagement sur la nécessité d'avoir deux États », hypothèse qui « commençait à disparaître ».

« Il faut maintenant faire en sorte qu'il y ait une logique de confiance qui puisse s'instaurer » entre les différentes parties au conflit, a ajouté le ministre.

Ces affrontements, qui ont commencé le 10 mai, ont fait 248 morts palestiniens, dont 66 enfants, selon les autorités à Gaza, et 12 morts en Israël y compris un enfant, une adolescente et un soldat, d'après la police.

