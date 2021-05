À Jérusalem, Blinken veut éviter que le Hamas «bénéficie» de l'aide à Gaza

Le secrétaire d'État américain lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, à Jérusalem le 25 mai 2021. AP - Menahem Kahana

Le secrétaire d’Etat américain a entamé mardi 25 mai sa première tournée au Proche-Orient. Avant l’Égypte et la Jordanie mercredi, Antony Blinken est en Israël et dans les Territoires palestiniens pour tenter de consolider le cessez-le-feu conclu la semaine dernière entre Israël et les groupes armés palestiniens. Il a rencontré ce mardi matin le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu. Le chef de la diplomatie américaine a cherché à envoyer un message équilibré.