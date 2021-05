Reportage

Manifestation à Ramallah contre la visite du secrétaire d’État américain Antony Blinken

Antony Blinken est arrivé au Proche-Orient ce mardi, mais pour les Palestiniens, cette visite n'est pas la bienvenue après les multiples obstacles américains aux Nations unies avant un cessez-le-feu et surtout la réaffirmation de l'administration américaine du «droit d'Israël à se défendre». À Ramallah, une manifestation a eu lieu au moment de l'arrivée du secrétaire d'État américain. AFP - ABBAS MOMANI

Antony Blinken est arrivé au Proche-Orient ce mardi. Le chef de la diplomatie américaine a rencontré le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, puis est allé en Cisjordanie occupée pour s’entretenir avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, avant d’aller en Égypte et en Jordanie. Une tournée express qui vise surtout à consolider le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas conclu la semaine dernière. Mais pour les Palestiniens, cette visite n'est pas la bienvenue après les multiples obstacles américains aux Nations unies avant un cessez-le-feu et surtout la réaffirmation de l'administration américaine du « droit d'Israël à se défendre ».