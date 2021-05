Covid-19: la diaspora indienne des Émirats s’organise pour envoyer du matériel en Inde

Un patient indien respirant à l'aide d'oxygène. La diaspora indienne dans le monde fait tout son possible pour acheminer du matériel vers le pays (Image d'illustration).

En Inde, les ravages de la seconde vague de Covid-19 ne sont pas sans conséquences pour la diaspora indienne, en particulier pour celle des Émirats arabes unis. Avec 3,5 millions d’expatriés, cette communauté est la plus importante de la monarchie du Golfe. Depuis l’étranger, les ressortissants indiens essayent donc d’aider leur famille.

Avec notre correspondant à Dubaï, Nicolas Keraudren

À Dubaï, Madhur Mawandia se sent impuissant, alors que le nombre total d'infections au coronavirus a dépassé la barre des 27 millions. Ce ressortissant Indien est originaire de Calcutta dans l'est du pays. Sa famille a été particulièrement touchée par la Covid-19 : « La situation actuelle en Inde est déchirante. Plusieurs membres de ma famille ont été affectés par le Covid. J’ai perdu ma tante. Elle était âgée de 69 ans et elle est morte de complications post-covid. »

À distance, Madhur Mawandia a donc essayé d'exporter vers le sous-continent l'équipement médical qui manque cruellement aux hôpitaux Indiens malgré l'aide internationale.« J'étais à la recherche de deux concentrateurs d'oxygène que je voulais envoyer à ma famille en Inde. Mais malheureusement, je n'ai pas été en mesure d'en trouver un disponible sur le marché. »

Difficultés des fournisseurs face à la demande

Aux Émirats, les fournisseurs peinent en effet à assumer la forte demande. Jose Sreedharan est le directeur des opérations de la plus importante chaîne de pharmacies. « Aux Émirats, la demande est très grande. Les familles indiennes veulent envoyer les concentrateurs d'oxygène à leurs proches. Mais nous avons constaté très vite une sorte de pénurie, car ce n'est pas quelque chose que nous gardons en grande quantité dans nos magasins. »

Une nouvelle commande de concentrateurs d'oxygène devrait toutefois renflouer les stocks des pharmacies dans les prochains jours.

Plus globalement, de l'Afrique à l'Australie, la diaspora indienne dans le monde se mobilise pour acheminer des équipements et tenter de faire soigner ses proches.

