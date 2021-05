Iran: les proches du Français Benjamin Brière désemparés après un an d'emprisonnement

Cela fait un an jour pour jour que Benjamin Brière est en prison en Iran. Ce ressortissant français a été arrêté en mai 2020 par les autorités iraniennes alors qu’il visitait un parc national.

Benjamin Brière est arrivé avec son van aménagé dans le pays en décembre 2019. Il est arrêté en 2020 et accusé d’espionnage et propagande contre le système par les autorités iraniennes.

Ses proches ont peu de nouvelles, et sa sœur, Blandine Brière, explique que cela fait un an que l’affaire n’avance pas et elle appelle à ce que tout soit fait pour sa libération : « On ne nous dit pas grand-chose, c’est pour ça qu’aujourd’hui on essaie de faire tout ce qui est possible et d’atteindre le gouvernement, pour qu’il fasse enfin quelque chose. »

« On a besoin d’aide pour le faire sortir de là au plus vite »

Blandine Brière appelle à l'aide et souhaite avoir plus d'informations face à une situation qu'elle qualifie de « complètement bouché(e) ». « L’avocat français qui nous aide désormais, nous dit de remuer tout ce qui est possible... Parce que là, il ne s’est clairement rien passé depuis tout ce temps. L’affaire est vraiment classée dans l’obscurité et on n’a aucune prise en main de ce qui se passe, aucune espèce d’avancée, peu d’avenir… On ne sait pas ce qui va se passer, on n’a aucune date butoir sur les étapes de la procédure, insiste la sœur du ressortissant français, là on a besoin d’aide. On a besoin d’aide pour le faire sortir de là au plus vite ».

Sa famille le dit détenu dans des conditions très inquiétantes en Iran. Selon sa sœur, Benjamin Brière se porte bien, mais qu’il n’en sait pas davantage sur ce qui pourrait lui arriver.

Il y a des hauts, il y a des bas et les bas sont très durs. Mais il tient bon. Il s'acharne à maintenir un rythme de vie qui le fait penser à autre chose. Blandine Brière revient sur l'état physique & mental de son frère emprisonné Clea Broadhurst

