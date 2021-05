Nouvelle manifestation contre des menaces d’expulsion de familles palestiniennes à Jérusalem

Les procédures judiciaires visant quatre familles d’un quartier proche de la vieille ville avaient déclenché une vague de protestation le mois dernier, point de départ de la récente confrontation armée. La décision finale a été reportée, mais d’autres procédures similaires sont en cours. Ce mercredi, le procès en appel de deux autres dossiers a débuté. Et devant le tribunal, des protestataires s’étaient rassemblés pour dénoncer ces procédures.

Avec notre envoyé spécial à Jérusalem, Guilhem Delteil

Comme la plupart des manifestants présents devant le tribunal de Jérusalem, Rasha Nasha Shibeh n’habite pas à Silwan. Mais pour cette Palestinienne de Jérusalem, la cause n’est pas celle d’un quartier uniquement: « Je veux être aux côtés de mon peuple. Je veux dire que cela ne peut pas continuer. Que cette violence des colons qui sont protégés par Netanyahu doit cesser. »

À l’intérieur du tribunal, deux dossiers étaient présentés à la cour d’appel. Mais dans le quartier, plusieurs dizaines de familles font face à des menaces similaires précise Dahoud El Ghoul, un habitant de Silwan: « À Silwan, nous avons plusieurs cas qui incluent des sites archéologiques, des démolitions de maisons, des expulsions de maisons et d’autres cas où des terrains privés sont nationalisés pour devenir des sites touristiques et plus des propriétés privées utilisées par les gens. »

À deux reprises, la police a bousculé les manifestants. En fin de matinée, une femme habillée en clown apparaît. Présente aussi dans les manifestations anti-Netanyahu, cette Israélienne juive distribue aux protestataires, majoritairement palestiniens, des autocollants en forme de cœur.

« Je vais là où il y a la police. Au lieu d’armes et de bousculades, nous essayons d’apporter plus de lumière pour qu’on puisse voir les yeux, le cœur de chacun et réaliser que nous ne sommes que des gens qui veulent construire nos vies sur le bonheur de l’autre, pas son malheur. On veut s’entraider. »

