Dans les villes israéliennes «mixtes», la vague d'arrestations se poursuit après les émeutes

Au total, deux semaines et demie après le début des émeutes intercommunautaires, près de 2 000 personnes ont été arrêtées, 348 cette semaine encore alors que des milliers de policiers ont été déployés à travers le pays. Le chef de la police israélienne a annoncé, jeudi 27 mai, le prolongement de cette opération baptisée « La loi et l’ordre ». Mais les représentants des citoyens palestiniens d’Israël dénoncent une opération à motivation politique.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Delteil

Mardi dernier, Jaffar Farah était à son bureau en fin de matinée lorsque les policiers se sont présentés à son domicile. Alerté par sa famille, il s’est rendu au commissariat où il a répondu aux questions des enquêteurs. « Les accusations étaient que j’avais incité des jeunes à aller attaquer les juifs, rapporte-t-il. Ce sont des accusations très bizarres. Il me disait que j’avais mis en place une organisation pour que des gens mènent les attaques contre des juifs, mais ils n’ont pas précisé quand. »

« Motivation politique »

Jaffar Farah a été libéré sous caution quelques heures plus tard. Ce militant des droits de l’homme est le directeur de Mossawa, une organisation de défense des droits des Arabes israéliens. Et lorsque la police est arrivée à son domicile, il organisait une conférence de presse avec des responsables politiques pour dénoncer cette vague d’arrestations visant majoritairement des Palestiniens citoyens d’Israël. « Je pense que Netanyahu a une motivation politique. Il utilise, il abuse en réalité de la police pour survivre politiquement, estime-t-il. Il a ciblé les communautés musulmanes et chrétiennes à Jérusalem. Maintenant, il cible la communauté arabe. Après avoir échoué à Gaza, je pense qu’il cherche une image de victoire. »

Dans un communiqué, la police disait vouloir « amener les émeutiers, les criminels devant la justice ». Mais contactée par RFI, elle n’a pas souhaité donner de précisions sur cette opération.

