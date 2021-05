Canal de Suez: vers un accord sur le dédommagement du blocage par l'Ever Given?

Le porte-conteneurs Ever Given sur le canal de Suez le 29 mars 2021. Ahmed Hasan AFP/Archivos

Va-t-on vers un accord à l’amiable entre l’autorité du canal de Suez et les propriétaires japonais du porte conteneur Ever Given qui avait bloqué la voie d’eau internationale durant une semaine en mars ? Depuis son renflouement, le navire est bloqué dans le grand lac Amer au centre du canal de Suez par une saisie pour dommages et intérêts.