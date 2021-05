Israël: le centriste Yair Lapid est sur le point de former une majorité anti-Netanyahu

Le centriste Yair Lapid est sur le point de former un nouveau gouvernement qui excluera Benyamin Netanyahu du pouvoir.

L’opposition israélienne serait-elle en passe de former, pour la première fois en douze ans, un gouvernement sans Benyamin Netanyahu ? C’est actuellement Yair Lapid, le chef du parti centriste Yesh Atid, qui est chargé d'essayer de constituer une coalition et il vient de recevoir le soutien de Naftali Bennett, le dirigeant de la formation nationaliste religieuse Yamina. Un soutien qui pourrait s’avérer décisif.

Avec notre envoyé spécial à Jérusalem, Guilhem Delteil

Désormais, la classe politique israélienne se partage en deux catégories. Plus forte que la fracture entre droite et gauche, il y a la séparation entre ceux qui soutiennent Benyamin Netanyahu et ceux qui ne veulent pas participer à un gouvernement qu’il dirigerait. Jusqu’ici Naftali Bennett disait, lui, rechercher un gouvernement de droite, détaché des questions de personnes.

Mais le chef de file de la droite nationaliste religieuse était isolé sur cette ligne. Et ce dimanche, il a estimé qu’il est temps d’acter que Benyamin Netanyahu ne peut pas former un gouvernement de droite.

Sur la base de ce constat, il entend former un gouvernement avec le centriste Yair Lapid, quitte à se dédire d’une promesse récente : celle de ne pas entrer dans un gouvernement qui serait soutenu par le parti islamiste qui avait manifesté son opposition à l’intervention militaire dans la bande de Gaza.

Cet accord devrait permettre au chef de file centriste, Yair Lapid, d’obtenir une majorité à la Knesset, le Parlement. Sept des huit députés de Yamina semblent prêts à apporter leur soutien. Avec l’appui de la gauche, d’une autre formation du centre, d’un autre parti de droite et celui du parti islamiste, Yair Lapid disposerait de l’appui de 61 députés, la majorité absolue. Mais en vertu de ce compromis, les deux hommes se succéderaient en tant que chef de gouvernement et c’est Naftali Bennett qui serait le premier à occuper le poste de Premier ministre.

