Covid-19: l'Iran se prépare à vacciner en masse sa population

L'Iran va commencer dans quelques jours la vaccination en masse avec deux vaccins produits localement après avoir vaccinés le personnel du corps médical et les personnes de plus de 70 ans avec des vaccins importés de l'étranger. 80 000 personnes ont déjà péri à cause du Covid-19 en Iran.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Des sociétés iraniennes travaillent depuis plus d'un an sur la production de plusieurs vaccins localement. Le ministre de la Santé, Said Namaki, a affirmé que deux de ces vaccins ont passé avec succès les tests préliminaires en trois étapes : « À la fois, le vaccin Pasteur et le vaccin Barekat ont passé les phases 1 et 2 d'études préliminaires et en grande partie la phase trois et peuvent faire partie de l'ensemble des vaccins utilisés dans le pays. »

Une population de 80 millions d'habitants à vacciner

Le vaccin Pasteur est produit en collaboration avec Cuba et le vaccin Barekat par une fondation du pouvoir. L'usine pour la production du vaccin Barekat a été construite en moins d'un an et selon un responsable de cette fondation 50 millions de doses du vaccin seront remis au ministère de la Santé.

Touché par les sanctions américaines qui l'empêchait d'importer des équipements médicaux et des vaccins dans un premier temps, l'Iran a décidé de compter sur ses propres capacités pour vacciner sa population de plus de 80 millions d'habitants. Un million de doses du vaccin ont été déjà remis aux autorités sanitaires.

Environ quatre millions de personnes ont déjà été vaccinés. Mais la vaccination va s'accélérer avec l'arrivée des vaccins iraniens, mais aussi 16 millions de vaccins achetés via le programme Covax de l'Organisation mondiale de la santé.

