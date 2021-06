Israël: les négociations vont bon train pour la formation du nouveau gouvernement

Israël: le centriste Yaïr Lapid est à la manoeuvre pour former un nouveau gouvernement. AP - DEBBIE HILL

Il reste un peu plus de 36 heures seulement désormais au centriste Yaïr Lapid pour parvenir à former un nouveau gouvernement en Israël. Son succès semble envisageable depuis qu’il a reçu le soutien du chef de la droite nationaliste-religieuse, Naftali Bennett, dimanche soir. Mais le compte à rebours tourne et les négociations battent leur plein.