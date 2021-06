Liban: l'une des pires crises économiques depuis le XIXe siècle, selon la Banque mondiale

Selon un rapport de la banque mondiale publié le 1er juin 2021, plus de la moitié des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté.

Dans un rapport accablant publié mardi 1er juin, la Banque mondiale indique que l'effondrement économique du Liban risque d'être classé parmi les pires crises financières du monde depuis le milieu du XIXe siècle. L'économie du Liban va se contracter de près de 10 % cette année dans un contexte de crise politique et de corruption.

Le titre du rapport parle de lui-même : « Le naufrage du Liban ». Soit un brûlot contre l'inaction politique persistante des dirigeants libanais, une inaction délibérée, souligne la Banque mondiale, face à la pire situation d'urgence que le pays du Cèdre ait connue en une génération. Le Liban a fait défaut sur sa dette l'an passé, et la monnaie a perdu environ 85 % de sa valeur. Cette crise économique et financière a été aggravée par la pandémie de Covid-19 et l'explosion dévastatrice dans le port de Beyrouth en août dernier.

La réponse de la classe dirigeante libanaise à ces crises a été insuffisante, insiste la Banque mondiale. Cette mauvaise gestion doublée d'une corruption endémique rend la situation du Liban potentiellement explosive, risquant de provoquer une faillite systémique de l’État dont les répercussions pourraient avoir une portée régionale, voire mondiale.

Main tendue du FMI

Aujourd'hui, plus de la moitié des Libanais vivent déjà en dessous du seuil de pauvreté. L'accès aux services essentiels, notamment aux soins de santé, est de plus en plus difficile.

Le Fonds monétaire international a proposé son aide, mais sans projet de réformes et sans nouveau gouvernement capable de trouver un consensus, cette main tendue devrait rester lettre morte.

