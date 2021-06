Le Tribunal spécial pour le Liban menacé de disparaître faute de financement

Le Tribunal spécial pour le Liban, en charge de juger les personnes présumées responsables de l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri et d'attentats connexes en 2005, qui fait face à une crise financière « sans précédent » ne pourra plus poursuivre ses activités au-delà du mois de juillet s'il ne reçoit pas immédiatement des financements, a annoncé l'institution mercredi.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Ni les autorités libanaises ni les familles des victimes dont les affaires sont jugées devant le Tribunal spécial pour le Liban, le TSL, n’ont réagi à l’annonce par l’institution d’un éventuel arrêt de ses activités fin juillet.

Le Premier ministre démissionnaire Hassane Diab, qui s’est adressé aux Libanais mercredi soir pour les mettre en garde contre un prochain effondrement total du pays, n’a fait aucune allusion à cette question.

Pourtant, la création du TSL a rythmé la vie politique du Liban pendant des années. Le financement par Beyrouth de 49% du budget du tribunal était au cœur d’un bras de fer politique qui avait provoqué la chute du gouvernement de Saad Hariri en 2011, après la démission des ministres du Hezbollah et de ses alliés.

Dix ans plus tard, le Liban a cessé de financer le TSL non pas qu’il soit opposé à ce tribunal qui a déchaîné toutes les passions, mais parce qu’il n’a plus les moyens de payer.

Les difficultés auxquelles est confronté le Tribunal spécial ne suscitent que peu de réactions chez les internautes. Ceux-ci sont plutôt intéressés par les crises multiples qui frappent leur pays : le blocage gouvernemental, la pénurie d’essence et la prochaine levée des subventions sur les produits de première nécessité.

