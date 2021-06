Syrie: six morts dans des manifestations à Manbij contrôlée par les forces kurdes

La ville de Manbij se trouve à l'extrême ouest de la zone contrôlée par les forces kurdes en Syrie (photo d'archives). AFP

Six personnes ont été tuées par les forces de sécurité kurdes en 48 heures dans la ville de Manbij au nord de la Syrie. Elles manifestaient à côté de centaines d'autres contre le service militaire obligatoire. Ces soulèvements populaires sont de plus en plus fréquents dans la région du nord-est de la Syrie.