À Jérusalem, une Gay Pride sous le signe du changement politique

La Gay Pride de Jérusalem, le 3 juin 2021. REUTERS - AMMAR AWAD

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La onzième Gay Pride de Jérusalem s'est déroulée ce jeudi après-midi sans incident. En 2015, l'adolescente Shira Banki avait été assassinée lors du défilé par un extrémiste juif qui avait poignardé six personnes avant d'être désarmé et arrêté. L’année dernière, le défilé n'avait pas eu lieu en raison de la pandémie. Et c'est sous le signe du changement politique que l'événement s'est déroulé.