Entretien

Accord de coalition en Israël: «des idées très divergentes, mais la volonté de s'occuper du quotidien des Israéliens»

Audio 03:34

Grands panneaux d'affichage avec une photo du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu (à droite) et de ses rivaux politiques, Gideon Saar, Naftali Bennett et Yair Lapid. AHMAD GHARABLI AFP

Texte par : Grégory Lesca 7 mn

En Israël, les opposants à Benyamin Netanyahu emmenés par Yaïr Lapid ont réussi à conclure un accord de coalition avec huit partis qui vont de la gauche à la droite radicale en passant par le centre et même un parti arabe. Reste à former un gouvernement. Ilan Greilsammer, professeur de sciences politiques et de civilisation française à l'université Bar-Ilan de Tel-Aviv, analyse cette alliance hétéroclite.