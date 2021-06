Israël: une coalition hétéroclite pour pousser Netanyahu vers la sortie

Pour la première fois en douze ans, Israël devrait changer de Premier ministre. Yair Lapid, le chef du parti centriste arrivé en deuxième position lors des élections législatives du mois de mars, a formellement annoncé au président avoir réussi à composer un gouvernement. C’est le chef de file de la droite nationaliste religieuse, Naftali Bennett, qui devrait le diriger pendant deux ans, succédant donc à Benyamin Netanyahu. Mais il a fallu créer une coalition hétéroclite de 8 partis pour contraindre le chef du Likoud à partir.

Publicité Lire la suite

De Yamina, le parti nationaliste religieux situé très à droite sur l’échiquier politique, à Meretz, l’une des formations les plus à gauche, en passant par le parti islamiste, cette coalition fait le grand écart, rapporte notre envoyé spécial à Jérusalem, Guilhem Delteil. Après trois élections n’ayant pas permis de créer une coalition fonctionnelle, cette alliance se présente comme un gouvernement d’union dont la nécessité a été dictée par la situation : un blocage autour de la personne de Benyamin Netanyahu.

La formation de ce gouvernement permet de contraindre le Premier ministre sortant au départ. Mais sa diversité de courants le fragilise. Sur de nombreux dossiers, les futurs ministres devraient se trouver en désaccord. Yamina prône ainsi une politique migratoire ferme, l’expulsion des réfugiés soudanais vers leur pays après la normalisation des relations entre Israël et le Soudan. La gauche y est opposée. La construction de routes, d’infrastructures en Cisjordanie visant à améliorer les conditions de vie des colons sera aussi défendue par la droite du gouvernement, mais combattue par la gauche.

Les sujets de discorde ne manquent pas et la base parlementaire de ce gouvernement est fragile ; il ne compte actuellement le soutien que de 61 députés sur 120. Une fine majorité. Aucun analyste ne s’attend à ce qu’il aille au terme des quatre ans de mandat de l'actuelle législature.

► À lire aussi : Isaac Herzog élu nouveau et onzième président d'Israël

Le départ de Netanyahu demandé par des milliers d'Israéliens

Benyamin Netanyahu a porté le costume de Premier ministre sans interruption depuis 2009. Il avait été élu à ce poste pour une première période de trois ans en 1996. Il entre donc aujourd'hui dans l'opposition israélienne. Son parti le Likoud était pourtant arrivé en tête des législatives, mais il n'est pas parvenu à former un gouvernement, perdant un à un ses alliés politiques qui n'ont pas cru en ses multiples propositions de coalitions.

Son départ répond aussi aux demandes de milliers d'Israéliens qui manifestent depuis neuf mois pour dénoncer corruption, fraudes et abus de biens sociaux. Il est actuellement jugé pour corruption, fraude et abus de confiance. Mais Benyamin Netanyahu deviendra sûrement le chef d'une opposition offensive et restera à la tête du parti qui a remporté le plus de voix aux dernières élections et qui garde une base militante extrêmement solide.

► À lire aussi : Législatives en Israël: Netanyahu en tête mais sans majorité, un parti islamique s'invite

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne