Mansour Abbas, chef du parti islamiste israélien, soutient la coalition Bennett-Lapid

La coalition pour le changement qui voit le jour en Israêl est très hétéroclite, elle devrait être dirigée pendant deux ans par le chef de file de la droite nationaliste religieuse Naftali Bennett. Elle compte également avec la formation arabe islamiste Raam dirigée par Mansour Abbas, un personnage politique particulièrement remarqué ces derniers mois.

Surnommé le « faiseur de roi » par les médias internationaux. Mansour Abbas a été longuement courtisé aussi bien par Benyamin Netanyahu que par Yair Lapid. Il est le patron de la Liste arabe unie, une petite formation issue de la confrérie internationale des Frères musulmans. Raam a remporté quatre sièges sur 120 lors des législatives israéliennes de mars dernier, quatre sièges précieux pour obtenir une coalition majoritaire.

Mais Mansour Abbas refuse ce titre de faiseur de roi et a tenu ses derniers mois à afficher son humilité. Il ne se revendique ni de gauche ni de droite, mais dit surtout vouloir imposer sa formation comme un partenaire dans le jeu des grands partis israéliens. Pour se faire, il a dû rompre avec les autres partis arabes, communistes, nationalistes et libéraux. Plus que les coups d'éclats, il cherche les compromis, mais affirme tout de même vouloir défendre les droits des familles palestiniennes et améliorer leurs conditions de vies bien plus dures que celles de leurs voisins juifs.

La dernière fois qu'un parti arabe israélien avait soutenu un gouvernement remonte à 1992. Reste encore à savoir si Mansour Abbas y participera activement. Si oui, ce sera une grande première.

