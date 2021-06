Nouveau gouvernement en Israël: à Ramallah, les Palestiniens ne croient pas au «changement» annoncé

(illustration) Palestinienne dans les rues de Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 2 juillet 2020. © REUTERS/Mohamad Torokman

En Israël, mercredi soir, le centriste Yaïr Lapid est parvenu arracher in extremis un accord pour former un « gouvernement du changement », avec une coalition hétéroclite, censée mettre un terme à plus d'une décennie de pouvoir de Benyamin Netanyahu. Il reste désormais à obtenir le vote de confiance du Parlement israélien, ce sera un défi plus qu'une formalité. Mais une chose est sure, pour les Palestiniens, ce gouvernement annoncé du changement n'apportera pas une ère nouvelle, bien au contraire.