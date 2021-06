Aux Émirats, l'accord de normalisation avec Israël à l'épreuve du regain de violence

Avec le retour au premier plan du conflit israélo-palestinien, Abou Dhabi s’est retrouvé dans l’embarras. Il y a neuf mois, la monarchie du Golfe a en effet signé un accord de normalisation de ses relations avec Israël. Une stratégie diplomatique qui s’était déjà retrouvée au cœur de nombreuses critiques.

De notre correspondant à Dubaï,

L'accord de normalisation signé avec Israël semble « irréversible ». C’est en tout cas l’avis d’Abdulkhaleq Abdulla, un professeur émirien de sciences politiques. Car même si le regain de violences entre Israël et la Palestine est un sérieux « test » pour les accords d’Abraham, les Émirats arabes unis en bénéficient directement, notamment sur le plan économique.

Des accords économiquement avantageux

On a appris cette semaine que les échanges commerciaux entre la monarchie du Golfe et l’État hébreu s’élèvent jusqu’à présent à près de 300 millions d’euros. Des accords ont en effet été signés dans plus de quinze secteurs stratégiques comme celui de l’agriculture. Et on le sait, les Émirats sont confrontés au défi de la sécurité alimentaire.

Les accords d’Abraham sont donc bien partis pour durer. Pourtant, cet accord est aussi censé « empêcher l’annexion » des territoires palestiniens. C’était l’argument avancé par certains diplomates émiriens au moment de la signature. Le regain de violence du mois dernier a donc placé Abou Dhabi dans l’embarras.

Un rôle à jouer ?

En réaction, le prince héritier Mohamed ben Zayed s’est dit prêt il y a deux semaines à jouer un rôle entre Israël et la Palestine. Du fait de leur relation officielle avec l’État hébreu, les Émirats ont en effet peut-être de nouveaux moyens de pression sur Israël.

Du côté palestinien, l’influence diplomatique émirienne semble en revanche moindre. Abou Dhabi ne fait pas confiance au Hamas jugé trop proche de l’Iran. Les relations de la monarchie avec l’Autorité palestinienne sont par ailleurs froides. Mahmoud Abbas avait en effet qualifié la normalisation avec Israël de « trahison » avant néanmoins d’assouplir sa position.

Une opinion publique discrète

Quant à l'opinion publique, très rapidement, de nombreux citoyens émiriens ont exprimé publiquement leur soutien aux Palestiniens tout en dénonçant « les agressions israéliennes ». Aux Émirats, l’expression publique d’une opinion politique est rare. Cela ne veut pas pour autant dire que les Émiriens sont apolitiques.

Mais dans ce pays ou les nationaux ne représentent que 10% de la population totale, la confiance dans les décisions politiques est grande. Il faut dire également que les dissidents risquent la prison. C’est pour ces raisons que les accords d’Abraham n’avaient d’ailleurs pas été critiqués ici même.

En outre, contrairement au royaume de Bahreïn qui a aussi normalisé ses relations avec l’État hébreu, aucune manifestation n’a été organisée aux Émirats en soutien aux Palestiniens.

