Riyad autorise le grand pèlerinage à la Mecque à 60000 résidents sous certaines conditions

en raison de la pandémie, pas plus de 60 000 pèlerins seront admis à la Mecque cette année, contre plus de 2 millions en temps normal. AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le chiffre vient de tomber : en raison de la pandémie, pas plus de 60 000 pèlerins seront admis à la Mecque cette année, contre plus de 2 millions en temps normal. Comme en 2020, les autorités saoudiennes sont contraintes de limiter les allées et venues autour de la Kaaba. Et pour y accéder, il faudra montrer patte blanche.