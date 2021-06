L'armée syrienne traque l'EI dans le désert central avec l'appui de l'aviation russe

L’aviation russe a mené lundi 14 juin des dizaines de raids dans le désert central de Syrie, où les troupes de Damas sont à la manœuvre contre le groupe État islamique depuis début juin. Les combats ont fait des victimes dans les deux camps, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

L’aviation russe a lancé lundi plus de 40 raids dans le désert central de Syrie en appui aux opérations au sol de l’armée syrienne contre le groupe État islamique.

La campagne de ratissage menée par les troupes gouvernementales se poursuit depuis plusieurs jours dans ce vaste territoire qui s’étend de la région de Homs, au centre, à la province orientale de Deir Ezzor. Ces opérations militaires, qui visent à traquer les cellules du groupe État islamique, ont fait lundi des victimes dans les deux camps, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme.

Depuis début juin, une trentaine de soldats syriens ont été tués dans des attaques, des embuscades, ou dans l’explosion de mines posées par les jihadistes.

Une guerre d'usure

La guérilla du groupe État islamique contre l’armée syrienne et ses alliés dans le désert s’est transformée en interminable guerre d’usure qui a fait plus de 1 500 morts dans les rangs des troupes gouvernementales et un millier du côté des jihadistes depuis la chute du califat autoproclamé de Daech, en mars 2019.

Le groupe État islamique dispose de milliers de combattants, de caches d’armes et des bases de repli dans le désert.

Sa stratégie consiste à harceler l’armée syrienne en attaquant ses voies de ravitaillement et les grands axes routiers qui relient le centre à l’est du pays.

