Israël-Palestine: premiers incidents notables depuis l'entrée en fonction du gouvernement Bennett

Un militant palestinien lance un projectile enflammé, le 15 juin 2021, à l'est de Gaza City.

L'aviation israélienne a ciblé, mercredi 16 juin, des positions du Hamas dans la bande de Gaza après des lancers de ballons incendiaires vers Israël, premier incident notable entre les deux camps depuis la fin de leur guerre éclair en mai dernier.

Les frappes aériennes israéliennes de ce mercredi sont les premières menées par l'État hébreu depuis l'entrée en fonction, dimanche, d'un nouveau gouvernement mené par l'ancien ministre de la Défense Naftali Bennett, ayant mis fin à plus de douze ans de règne ininterrompu de Benjamin Netanyahu. Selon des sources palestiniennes, l'aviation israélienne a visé au moins un site à l'est de Khan Younès, ville du sud de Gaza, enclave paupérisée de deux millions d'habitants où environ un millier d'appartements, de bureaux et de commerces ont été détruits lors de la dernière guerre avec Israël, la quatrième depuis 2008.

Déflagrations

Un photographe de l'AFP sur place a vu des déflagrations, tandis que l'armée israélienne a confirmé dans un communiqué que ses « jets de combat » avaient frappé des sites du Hamas palestinien, en « représailles » à des lancers de ballons incendiaires, mardi 15 juin, ayant provoqué une vingtaine d'incendies en Israël. Les sites visés étaient utilisés notamment pour des « réunions » du mouvement armé palestinien, d'après l'armée.

Ces échanges de tirs sont les premiers incidents importants entre Israël et Gaza depuis un cessez-le-feu, le 21 mai, ayant mis fin à 11 jours d'une nouvelle guerre durant laquelle 260 Palestiniens ont été tués par des frappes israéliennes dans la bande de Gaza sous blocus, parmi lesquels des combattants, selon les autorités locales. En Israël, les tirs de roquettes depuis Gaza ont fait 13 morts, dont un soldat, d'après la police et l'armée.

Vives tensions

Depuis, les tensions restent vives entre Israéliens et Palestiniens. Mercredi 15 juin, le ministère de la Santé en Cisjordanie occupée a rapporté la mort d'une Palestinienne, tuée par l'armée israélienne, qui a de son côté dit avoir déjoué une attaque.

(avec AFP)

