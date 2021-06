Présidentielle en Iran: quatre candidats se retirent à deux jours du scrutin

La campagne pour la présidentielle du 18 juin en Iran se termine dans une ambiance terne alors que plusieurs candidats parmi les sept retenus ont annoncé leur retrait de la course.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Un candidat réformateur et trois candidats ultra-conservateurs se sont retirés de la course. Désormais, il reste seulement trois candidats en lice, mais les deux principaux sont le modéré Abdolnasser Hemmati et le conservateur Ebrahim Raïssi, qui dirige le pouvoir judiciaire.

Abdolnasser Hemmati qui a été président de la Banque centrale est soutenu par une partie des réformateurs, notamment l'ancien président Mohammad Khatami. Il s'est montré très combatif lors des débats télévisés. Il a multiplié les appels aux électeurs modérés, déçus par le bilan économique et politique du gouvernement de Hassan Rohani, pour qu'ils se mobilisent afin d'empêcher les conservateurs de prendre tous les leviers du pouvoir.

De son côté, Ebrahim Raïssi est soutenu par l'ensemble du pouvoir. Il a promis de vastes changements en donnant la priorité aux classes défavorisées et moyennes. Les conservateurs ont en effet multipliés les promesses pour changer la vie des plus démunis directement touchés par une de plus de 50% et la chute de la valeur de la monnaie iranienne.

Mais selon le ministre de l'Intérieur, la participation devrait être de moins de 50%, signe du mécontentement d'une grande partie de la population.

