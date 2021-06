Reportage

Journée mondiale des réfugiés: les Palestiniens dans l’impasse

Dans le camp de réfugiés de Balata à l'est de Naplouse en Cisjordanie occupée, le 8 avril 2021. AFP - JAAFAR ASHTIYEH

Texte par : RFI

C’est la Journée mondiale des réfugiés ce dimanche 20 juin, et en Palestine, leur situation est dans l’impasse face à l’absence continue de réponse face à un éventuel droit au retour. Ces réfugiés palestiniens sont toux ceux qui vivaient dans la Palestine de 1948, avant la création de l’État d’Israël, et qui ont été expulsés lors de ce que l’on appelle la « Nakba », le déplacement forcé de 800 000 Palestiniens par les forces armées israéliennes. La majorité d’entre eux vivent en Cisjordanie occupée et à Gaza ou dans les pays voisins comme le Liban, la Jordanie, la Syrie, attendant leur droit au retour, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU, mais qui demeure néanmoins interdit par Israël. Sur place, les Palestiniens n’oublient pas et attendent, estiment qu’il vaut « mieux tard que jamais ».