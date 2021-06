Jordanie: les deux accusés de sédition contre le roi plaident non coupable

C'est un procès sous haute tension qui s'est s’ouvert ce lundi 21 juin en Jordanie, deux mois après ce qui a été présenté comme une tentative de coup d'État. Dans le box des accusés : deux hauts fonctionnaires jordaniens jugés pour sédition et conspiration contre le roi Abdallah II. Ils sont accusés d'avoir fomenté un coup d’État avec la complicité du demi-frère du roi, le prince Hamzah, qui lui n'est pas jugé. C’est donc un procès inédit qui touche la famille royale en plein cœur.

C'est à huis clos sans presse et sans avocats que le procès des deux accusés a débuté. Face aux juges, Bassem Awadallah, un ancien ministre de l'Économie et ex-chef de la cour royale et Sharif Hassan bin Zaid, membre de la famille royale et ancien envoyé spécial de la Jordanie en Arabie saoudite.

Selon l'acte d'accusation, les deux hauts fonctionnaires ont œuvré auprès du prince Hamzah pour influencer l’opinion publique contre le roi Abdallah II. Pour cela, ils auraient préparé des messages critiques envers le régime à diffuser sur les réseaux sociaux du prince.

Jusqu’à 20 et 30 ans de prison

Toujours selon l'acte d'accusation, Bassem Awadallah est soupçonné d’avoir travaillé avec des grandes puissances étrangères pour ternir l'image du roi envers la cause palestinienne.

Le 5 avril, lors d’une visite à Amman, une délégation saoudienne avait d'ailleurs demandé en vain la libération de Bassem Awadallah, qui a aussi la nationalité saoudienne.

Les deux hommes réfutent ces accusations et plaident non coupables. Ils risquent jusqu’à 20 et 30 ans de prison. Selon un avocat de la défense, c'est l'affaire la plus importante dans l’histoire de la Jordanie.

