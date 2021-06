Mort du militant Nizar Banat après son arrestation par l'Autorité palestinienne

Le militant palestinien Nizar Banat a succombé à ses blessures après avoir été arrêté et battu par des membres des forces de sécurité de l'Autorité palestinienne ce jeudi 24 juin 2021. AP - Nasser Nasser

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Nizar Banat, un célèbre militant palestinien, arrêté à l’aube par l'Autorité palestinienne, a été transféré à l'hôpital d’Hébron tôt ce jeudi matin, et est mort de ses blessures. C’était un militant qui parlait beaucoup de la corruption de son gouvernement et selon sa famille, il a été battu à mort par plus de 20 membres des forces de sécurité de l’Autorité palestinienne.