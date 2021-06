Covid-19: Israël rétablit le port du masque dans les lieux publics fermés

Depuis le 15 juin, les Israéliens n'étaient plus tenus de porter un masque, ni en intérieur ni en extérieur, alors que plus de la moitié des quelque neuf millions d'habitants a reçu deux doses de vaccin. À partir de ce vendredi, le masque est désormais obligatoire à l’intérieur face au variant Delta qui a fait une arrivée en force sur la scène israélienne.

Israël a annoncé ce vendredi rétablir l'obligation du port du masque dans les lieux publics fermés, après une hausse du nombre de personnes contaminées au Covid-19, alors que le pays se targuait d'être sorti en premier de la crise sanitaire grâce à une vaste campagne de vaccination.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Depuis le 15 juin, les Israéliens n'étaient plus tenus de porter un masque, ni en intérieur ni en extérieur, alors que plus de la moitié des quelque neuf millions d'habitants a reçu deux doses de vaccin. Attablée à la terrasse d’un café, Cécile accuse le coup : « Cela me prend un petit peu par surprise et franchement je n’aime pas trop les masques. »

Le masque est désormais obligatoire à l’intérieur, à peine deux semaines après le retour à une vie quasi normale. Le variant Delta fait une arrivée en force sur la scène israélienne où 55% de la population a pourtant reçu la double dose du vaccin. Le ministère israélien de la Santé a annoncé qu'à partir de ce vendredi, les masques étaient à nouveau obligatoires « dans tous les lieux qui ne sont pas en plein air, à l'exception du domicile ».

« C’est très embêtant, c’est tout, je n’ai pas vraiment le choix. On ne me demande pas mon avis. C’est le pot de terre contre le pot de fer, je ne peux pas dire “non, que je ne vais pas le mettre" », explique Yaher.

Pour Alix, le pire est probablement encore à venir, même si elle admet en avoir bien profité : « C’est dommage de faire un petit peu marche arrière, mais cela ne me dérange pas. Ce n’est pas aussi gênant que cela en a l’air. Moi j’ai été vaccinée et je suis très contente d’avoir été vaccinée, cela m’a permis d’être libre pendant plusieurs mois. »

L'obligation de porter le masque lors des rassemblements en plein air

Daniel, lui, fait ses courses tranquillement dans les rues de Jérusalem, et pour lui le port du masque à l’intérieur ne va pas changer grand-chose: « Mettons-le puisque ce sont les directives gouvernementales et que nous sommes des personnes obéissantes. Il faut le remettre. »

Il est en outre conseillé aux Israéliens de porter un masque sanitaire lors de grands rassemblements même s’ils se déroulent en plein air. Le ministère de la Santé a aussi précisé que les enfants de moins de sept ans, les personnes handicapées et celle pratiquant un sport étaient dispensées de cette obligation.

Au total, plus de 840 000 contaminations ont été recensées depuis le début de la pandémie en Israël, incluant 6 429 décès.

