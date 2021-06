Rencontre Biden-Ghani: l’Afghanistan espère une poursuite de l’aide des États-Unis

S’assurer du soutien humanitaire et financier des États-Unis, c’est l’un des objectifs du président afghan lors de cette rencontre avec Joe Biden. Car le retrait des troupes étrangères va de pair avec une réduction majeure des aides internationales réduite de 30% cette année, alors que le financement des forces afghanes repose essentiellement sur des fonds américains.

Ashraf Ghani, le président afghan est à Washington ce vendredi 25 juin, où il doit rencontrer son homologue américain Joe Biden. À l’ordre du jour: l’avenir de l’Afghanistan alors que les troupes étrangères se retirent du pays. Les États-Unis semblent maintenir la date butoir du 11 septembre pour le retrait total de leurs troupes malgré la dégradation affolante de la situation sécuritaire dans le pays. Washington semble toutefois déterminé à poursuivre son soutien aux autorités afghanes afin que le sol de ce pays ne redevienne pas un refuge pour des groupes terroristes. En Afghanistan, une grande partie de la population craint le pire.

Avec notre correspondante dans la région, Sonia Ghezali

S’assurer du soutien humanitaire et financier des États-Unis, c’est l’un des objectifs du président afghan, car le retrait des troupes étrangères va de pair avec une réduction majeure des aides internationales réduite de 30% cette année. Le financement des forces afghanes repose essentiellement sur des fonds américains.

L'étau taliban ses resserre

Sur le terrain, les talibans intensifient leurs attaques contre les forces gouvernementales, et resserrent chaque jour un peu plus leur étau sur les grandes villes du pays. Depuis le 1er mai, une soixantaine de districts serait tombée aux mains des talibans. Les insurgés, qui contrôleraient ou auraient une influence sur plus de la moitié du territoire ont même étendu leur emprise sur des zones inattendues comme le nord du pays.

Une grande partie de la population assiste avec effroi à cette avancée des talibans à trois mois du retrait total des troupes étrangères. Le président Ashraf Ghani, à la tête d’un gouvernement fragile en raison des dissensions internes, semble de plus en plus isolé. La stratégie militaire appliquée par sa garde rapprochée est décriée par certains généraux dans les provinces qui tentent de faire face aux offensives des talibans.

La crainte de la guerre civile

Le chef de l’État afghan ainsi que plusieurs membres du gouvernement plaident pour un report du retrait total des troupes étrangères alors que la crainte que le pays ne sombre dans la guerre civile s’amplifie de jour en jour.

