L'Irak renforce ses liens avec l'Égypte et la Jordanie lors d'un sommet tripartite

Un sommet tripartite entre l'Irak, l'Égypte et la Jordanie a eu lieu ce dimanche à Bagdad. Le lieu n'est pas neutre car cela faisait trente ans qu'un président égyptien ne s'était pas rendu en Irak. Une visite historique censée renforcer le partenariat entre les trois pays tant sur le plan sécuritaire qu'économique.

Avec notre correspondante à Bagdad, Lucile Wassermann

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, aux côtés de son homologue irakien, à Bagdad : l'image est forte, car aucun chef d'État égyptien n'avait fait le déplacement en Irak depuis que Saddam Hussein avait envahi le Koweït en 1990.

C'est bien le signe d'un réchauffement, concrétisé par ce quatrième cycle du sommet tripartite entre l'Irak, l'Égypte et la Jordanie. Aucun accord n'a été signé ce dimanche, mais les projets, surtout économiques, sont nombreux entre ces trois pays.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2020, le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi tente de se rapprocher de ses voisins arabes et de s'offrir une troisième voie, en dehors de ses deux grands parrains, Washington et Téhéran.

Outre l'Égypte et la Jordanie, le gouvernement irakien s'est ainsi récemment rapproché de l'Arabie saoudite et n'a pas caché son désir de multiplier les accords politiques et commerciaux avec le royaume.

Longtemps écarté du jeu politique au Moyen-Orient, l'Irak veut aujourd'hui diversifier ses alliances, et pourquoi pas, endosser un rôle de médiateur régional.

