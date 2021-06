Les négociations sur le nucléaire entre l'Iran et l'AIEA se durcissent

Le chef de la diplomatie américaine poursuit sa tournée en Europe. Après une étape en France vendredi, Antony Blinken est en Italie où il participera ce lundi à une réunion consacrée à la lutte contre le groupe État Islamique. Le secrétaire d'État américain a également rendez-vous avec son nouvel homologue israélien, Yair Lapid. Leur rencontre devrait être largement consacrée au dossier nucléaire iranien, qui entre dans une phase délicate.

L'Iran ne transmettra désormais plus les images de surveillance filmées à l'intérieur de ses installations nucléaires. C'est le président du Parlement de Téhéran qui l'a annoncé ce dimanche 27 juin quelques jours après l'expiration d'un compromis entre l'Iran et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique sur ce point extrêmement sensible.

Si la République Islamique passe à l'acte et jette ainsi un voile sur une partie de ses travaux nucléaires, c'est une mauvaise nouvelle pour les négociations de Vienne. Entamées en avril, elles ont pour objectif de relancer l'accord nucléaire, fragilisé depuis que Donald Trump en a retiré les États-Unis, en 2018.

Le principe d'un contrôle visuel des installations par l'Agence internationale de l'énergie atomique avait d'ailleurs été prolongé jusqu'au 24 juin pour faciliter ces discussions nucléaires de Vienne, avec l'espoir de relancer le « JCPOA », l'accord historique de 2015 garantissant le caractère civil des travaux nucléaires de Téhéran.

Ces derniers jours à Paris, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et son homologue français Jean-Yves Le Drian ont appelé l'Iran a prendre des décisions « difficiles ». C'est à dire à freiner ses activités nucléaires pour revenir dans le cadre du JCPOA afin d'obtenir la levée des sanctions américaines.

