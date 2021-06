Mort de Nizar Banat en Cisjordanie: la vague d’indignation continue, les violences aussi

En Cisjordanie occupée, au quatrième jour consécutif de manifestations, les Palestiniens sont toujours mobilisés dans les rues d’Hébron, de Bethléem et de Ramallah pour protester contre la mort du célèbre militant des droits de l’homme, Nizar Banat, 43 ans, alors qu’il était détenu par l’Autorité palestinienne. Reportage.

Avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

Sur la place al-Manara, à Ramallah, les Palestiniens font un sit-in, brandissent des portraits de Nizar Banat. Il y a un peu moins de monde que la veille mais tous, sont bien décidés, malgré les violences chaque jour, à continuer la mobilisation, explique une jeune manifestante, la vingtaine, qui veut garder l’anonymat.

« Ici, on ne peut parler à personne, on ne peut s’opposer à personne, dit-elle. Ceux qui parlent, on les fait taire ou on les tue, c’est ce qui est arrivé à Nizar. Et ce n’est pas la première personne qui est tuée par l’Autorité palestinienne, et ce ne sera pas la dernière. C’est pour ça qu’on est ici. Et qu’on demande aux forces de sécurité et au président de partir. »

Quelques minutes plus tard, des partisans du Fatah défilent. Alors qu’un groupe scande le départ de Mahmoud Abbas, le président, l’autre chante en son honneur. Puis très vite, la violence. Les partisans du président affrontent les manifestants qui protestent contre la mort du célèbre militant. Un groupe de jeunes femmes est pris à parti. Ils arrachent et brisent leurs téléphones. Plusieurs journalistes sont aussi agressés, leurs appareils photos ou leur carte Sim, cassés.

Des scènes qui motivent davantage le souhait des manifestants : la fin du régime autoritaire, la fin des crimes de l’Autorité palestinienne et la fin de sa corruption, disent ils.

