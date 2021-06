Yémen: les combats font rage autour de la province de Marib, région clé du nord-ouest

Soldat d'une unité loyaliste face aux positions houthies, le 19 juin 2021 dans la région de Marib. © AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Malgré les nombreux appels au cessez-le-feu, la guerre fait rage au Yémen. On dénombre plus de 110 morts ces trois derniers jours dans la province de Marib, dans le nord-ouest du pays. Cette région est le théâtre de violents affrontements entre forces gouvernementales et rebelles houthis.