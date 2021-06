Crise au Liban: la colère explose sur les barrages routiers de la capitale

Le Liban s’enfonce chaque jour un peu plus dans la crise. Du nord au sud du pays, les Libanais bloquent tous les jours les routes, paralysant le pays. Mais la classe dirigeante reste sourde à leurs revendications : depuis dix mois, le Liban n’a plus de gouvernement. Sur les barrages de la capitale, les manifestants criaient leur colère lundi soir. Reportage.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Noé Pignède

À corniche Mazraa, un quartier populaire sunnite du sud de Beyrouth, des dizaines de gamins enflamment des poubelles avec le peu d’essence qui reste dans leurs scooters. Dans un concert de klaxon, quelques voitures tentent de forcer les barrages.

Mohammad charrie une énième poubelle pour bloquer le passage. « Premièrement, nous n’avons plus d’essence. Deuxièmement, nous n’avons plus de diesel pour les générateurs qui fournissent l’électricité dans nos maisons. Troisièmement, tout est devenu hors de prix. Et enfin, nos salaires valent désormais moins de 35 $ par mois, explique-t-il. Qu’est ce qu’on peut faire avec ça ? S’ils ouvraient les portes du pays et nous laissaient partir, croyez-moi, le pays serait vide. Même les animaux vivent mieux que nous. Les riches continuent de s’enrichir. Pendant ce temps les pauvres sont en train de tout perdre. »

Chez les automobilistes bloqués, la colère monte : les larmes aux yeux, une femme sort de sa voiture pour convaincre les manifestants de la laisser passer.

« Je ne suis pas contre eux, je suis avec eux à 100%, assure-t-elle. Nous sommes tous pour la révolution, et contre les politiciens. Mais mes enfants sont à la garderie, il faut que j’aille les récupérer. Ce n’est juste pas le bon moment, mais je soutiens les barrages. Il faut continuer de manifester. Ils ne nous laissent pas le choix. »

Malgré les pénuries de médicaments, d’essence et d’électricité rien ne semble ébranler la classe politique libanaise sourde aux cris de désespoir d’un peuple qui sombre de la misère.

La monnaie nationale a perdu 120% de sa valeur, et la moitié de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté.

