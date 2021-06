Focus

Vivre sous l'occupation à Jérusalem-Est

A Jérusalem-Est, un habitant palestinien proteste le 11 juin 2021, contre l'expulsion possible de son logement, après la décision d'une cour israélienne d'implanter des colons juifs dans son quartier de Sheikh Jarrah. © REUTERS/Ammar Awad

2 mn

Plus d’un mois après la fin des bombardements à Gaza, et les affrontements qui ont opposé Israël et le Hamas, les raisons qui ont déclenché ce conflit meurtrier sont toujours d’actualité. Et il s’agit notamment du harcèlement permanent des Palestiniens de Jérusalem-Est, par les forces d’occupation israéliennes. Répression, arrestations et menaces d’expulsions, dans cette partie de la ville annexée par Israël sont toujours d'actualité.