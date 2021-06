Washington demande à ses alliés de rapatrier leurs combattants de l'EI détenus en Syrie

Les États-Unis exhortent leurs alliés - et notamment la France - à rapatrier leurs citoyens actuellement détenus en Syrie où ils avaient rejoint les rangs du groupe État islamique. Une situation « intenable » selon le secrétaire d’État américain Anthony Blinken qui a évoqué ce sujet à Rome lors de la réunion des pays membres de la coalition de lutte contre le groupe EI.

On estime qu’environ 10 000 combattants présumés ainsi que des membres de leurs familles sont actuellement détenus par les forces kurdes syriennes, alliées des États-Unis. La France et le Royaume-Uni sont les pays européens les plus réfractaires à l’idée d’organiser le retour de leurs ressortissants.

Cette situation « ne peut tout simplement pas persister indéfiniment » selon le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Le dossier des combattants étrangers détenus en Syrie - parfois avec leur famille - est un sujet ultra-sensible, notamment pour Paris qui n’a rapatrié que quelques enfants et leurs mères, au cas par cas, alors qu’on estime à 200 le nombre d’enfants de nationalité française actuellement détenus dans des conditions très difficiles dans des camps du nord de la Syrie.

Ce lundi à Rome, le secrétaire d’État américain a salué les efforts de l’Italie ou du Kazakhstan qui ont organisé le retour de leurs ressortissants. La Belgique y travaille actuellement. Pour Anthony Blinken les autres alliés de Washington doivent rapatrier leurs nationaux pour les juger ou les réhabiliter.

Pour l’instant, la France reste sourde à ces appels, malgré les démarches de familles souvent désespérées. En mars dernier, plusieurs avocats de ces familles ont déposé un dossier auprès de la Cour pénale internationale (CPI) en invoquant le traitement « cruel et dégradant » subis par des ressortissants français dans les camps du nord de la Syrie.

