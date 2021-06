Les Palestiniens manifestent contre des ordres de démolitions à Jérusalem-Est

Les Palestiniens se mobilisent pour dénoncer l’occupation israélienne. Ce mardi 29 juin, l’État hébreu a détruit un commerce palestinien dans le quartier de Silwan, à Jérusalem-Est, partie de la ville occupée et annexée par Israël. À Silwan, plus de 100 familles palestiniennes ont reçu des ordres de démolition de leurs maisons, considérées comme illégales par Israël. Mais ces familles dénoncent la politique de « nettoyage ethnique », qui vise à chasser les Palestiniens de leur terre.

Avec notre envoyé spécial permanent à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Ils sont une centaine, rassemblés en cercle, près des ruines du magasin détruit quelques heures plus tôt par un bulldozer israélien. Certains brandissent fièrement leur drapeau palestinien, pourtant banni à Jérusalem par Israël. « Les forces israéliennes ont été massivement déployées pour veiller à ce que cette démolition ait bien lieu, raconte Zoheir, qui habite le quartier. Et évidemment, elles nous ont violemment réprimés parce que nous avons tenté de nous y opposer. On a été pourchassés, persécutés. Ils ont tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Comme vous le voyez, j’ai été atteint au bras. J’ai 13 points de suture ».

Ce mardi soir, la mobilisation est certes limitée, mais certains comme Wafa ont fait plusieurs heures de route pour participer à cette manifestation : « Je ne suis pas ici par simple solidarité, je suis ici parce que la cause palestinienne est la mienne. Et je la défends parce qu’elle est juste. L’occupant israélien mène une politique de nettoyage ethnique. Son objectif est de chasser les Palestiniens, non seulement des quartiers de Jérusalem-Est, comme ici à Silwan ou encore à Sheikh Jarrah, mais aussi de tous les territoires palestiniens. Et cela dure depuis le début de l’occupation, il y a 73 ans. »

La manifestation pacifique à l’origine a finalement dégénéré, les forces israéliennes ont chargé la foule après que de jeunes palestiniens ont attaqué la voiture d’un colon juif.

