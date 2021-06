Iran: grève sans précédent dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la pétrochimie

En Iran, un mouvement de grève sans précédent touche les secteurs du pétrole, du gaz et de la pétrochimie depuis une dizaine de jour.

Un mouvement de grève sans précédent touche les secteurs du pétrole, du gaz et de la pétrochimie depuis une dizaine de jours, obligeant le président Hassan Rohani d'intervenir pour promettre d'améliorer les conditions de vie des ouvriers.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

De nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant des ouvriers en grève qui protestent contre les bas salaires et la cherté de la vie. Selon les agences de presse, des travailleurs dans plus de soixante-dix sites participent à ce mouvement sans précédent depuis l'avènement de la République islamique il y a 42 ans. Mais on ne connaît pas encore le nombre exact des grévistes.

Une partie des ouvriers sont des salariés du ministère du Pétrole ou des compagnies qui en dépendent, mais d'autres travaillent pour des entreprises privées sous contrat. Les ouvriers d'autres secteurs ont également apporté leur soutien aux grévistes.

Les caisses de l'État sont vides

L'inflation dépasse les 50%. Certains ouvriers n'ont pas été payés depuis des mois. Ce qui a provoqué une extension du mouvement.

Le président Hassan Rohani est intervenu au Conseil des ministres pour promettre de régler le problème des bas salaires. Il a toutefois affirmé que la production et la distribution des produits énergétiques n'avaient pas été touchées par la grève.

Reste que les caisses de l'État sont vides et le gouvernement du président Rohani doit céder sa place au nouveau président conservateur Ebrahim Raïssi dans environ un mois.

Selon les experts, le budget du gouvernement est largement en déficit et les sanctions américaines ont durement touché l'économie du pays. Ce qui ne promet pas une situation facile pour le nouveau gouvernement.

