Liban: l’armée va proposer des survols du pays en hélicoptère pour renflouer ses caisses

L'armée libanaise proposera dès jeudi 1er juillet des survols touristiques du pays en hélicoptère. Objectif de cette initiative inédite : renflouer les caisses de l'institution militaire. L’armée a, en effet, été gravement touchée par l’effondrement économique, l’une des pires crises au monde depuis 1850, selon la Banque mondiale.

De notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Pour 150 dollars par personne et pendant 15 minutes, les civils pourront désormais voir le Liban d’en haut à bord d’un hélicoptère militaire. Cette initiative lancée par l’armée libanaise vise à encourager le tourisme interne au Liban et, par la même occasion, à renflouer les caisses de l’institution militaire. Celle-ci subit de plein fouet les effets de la pire crise économique de l’histoire du Liban.

La somme devra être payée en espèces et le tour sera organisé à bord d’un hélicoptère pouvant transporter trois passagers en plus du pilote. Les vols partiront de deux bases situées dans la plaine orientale de la Békaa et dans la localité côtière d'Amchit, à 40 kilomètres au nord de Beyrouth.

Plus les moyens d'acheter des armes

La faillite de l’État et la dépréciation de la livre face au dollar ont eu un grave impact sur l’armée, considéré comme le garant de l’unité du pays et le dernier rempart contre le chaos total.

Un militaire touche l’équivalent de 80 dollars, soit 10 fois moins qu’avant la crise en octobre 2019. L’armée n’a plus les moyens d’acheter armes, munitions et pièces détachées. Sans l’aide apportée par des pays occidentaux et arabes, elle serait dans l’impossibilité de nourrir les soldats.

