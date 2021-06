Rassemblement à Ramallah contre la répression de l’Autorité palestinienne

Les Palestiniens de Cisjordanie se mobilisent encore une fois contre leurs dirigeants. Mercredi soir, un rassemblement en signe de protestation contre la violente répression de ces derniers jours a eu lieu à Ramallah. À l’origine de cette colère populaire notamment, le décès d’un militant battu à mort par la police palestinienne la semaine dernière. Les forces de l’ordre ont ensuite étouffé toute contestation.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Ramallah, Sami Boukhelifa

Dans le centre de Ramallah, c’est la cinquième fois en moins d’une semaine que les Palestiniens se rassemblent pour dénoncer « la corruption de leurs dirigeants et les violences policières ». Dans la foule, certains ont une épaule immobilisée par une attelle, d’autres ont des pansements au visage et des hématomes bien visibles sur les bras.

À 73 ans, et malgré la répression de ces derniers jours, Djamila a tenu à manifester : « Je me sens oppressée par ce qui nous arrive. Mais notre présence ici prouve que nous n’avons pas peur. Les forces de l’ordre ont agi contre nous avec une barbarie inouïe. Elles ont eu recours aux mêmes méthodes de répression que l’occupant israélien, voire pire. Jusque-là, pour nous, notre seul ennemi, c’était l’occupant israélien, mais il s’avère que l’Autorité palestinienne est à sa solde. »

Au-delà de la répression, le malaise palestinien est profond. Annulation des élections, difficultés économiques et accès prioritaires au vaccin anti-Covid-19 pour les responsables palestiniens.

À 25 ans Karim, se sent abandonné. « Nous sommes en colère parce qu’il n’est plus possible d’être dirigés par tous ces vieillards, dit-il. La rue palestinienne est au bord de l’implosion. Toutes ces mobilisations, toutes ces manifestations, elles ne sortent pas de nulle part, elles sont le fruit de notre volonté de changement. Nous voulons un système politique qui réponde à nos aspirations. » Karim, à l’image de la jeunesse palestinienne, promet que ce mouvement ne fait que commencer.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne