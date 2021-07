Liban: un tiers des enfants dort le ventre vide, selon l'Unicef

Deux enfants ici à Tripoli, au Liban, le 21 juin 2021. REUTERS - EMILIE MADI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les enfants subissent de plein fouet les effets de l’une des pires crises socio-économiques et financières au monde depuis 1850, qui frappe le Liban depuis plus d’un an et demi, selon un rapport du Fonds des Nations unies pour l'enfance publié ce jeudi 1er juillet. L’Unicef ajoute que la crise affecte tous les aspects de la vie des enfants au pays du cèdre.