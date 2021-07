Dans sa prière pour le Liban, le pape François condamne calculs politiques et ingérences

Le message de paix du pape François pour le Liban. Une journée de prière et de réflexion s’est déroulée jeudi 1er juillet au Vatican en présence des responsables des différentes confessions chrétiennes du pays du Cèdre. Elle s’est achevée par une prière œcuménique dans la basilique Saint-Pierre au cours de laquelle le souverain pontife a vivement condamné les calculs politiques et ingérences qui prennent le pays en otage.

De notre correspondant à Rome, Éric Sénanque

Prières en arabe, chants de la tradition liturgique arménienne ou syriaque, toutes les composantes du patrimoine chrétien libanais étaient représentées en clôture de cette journée. « Ne nous lassons pas d’implorer du Ciel cette paix que les hommes peinent à construire sur la terre », a lancé le pape François dans son discours. Un discours aussi bien spirituel, invitant à la fraternité, que politique dans lequel le pape a lancé un réquisitoire contre ceux qui instrumentalisent le pays à des fins personnelles.

« Ça suffit, la domination des vérités de parti sur les espérances des gens ! Ça suffit d’utiliser le Liban et le Moyen-Orient pour des intérêts et des profits étrangers ! Il faut donner aux Libanais la possibilité d’être protagonistes d’un avenir meilleur, sur leur terre et sans ingérences abusives », a-t-il lancé.

Se faisant le porte-parole des confessions chrétiennes venues au Vatican, François a aussi lancé un appel aux responsables politiques libanais pour qu’ils trouvent « des solutions urgentes et stables à la crise économique, sociale et politique actuelle ». Ce message s’adresse aux jeunes Libanais, espérant qu’ils « reçoivent attention et écoute, car c’est par eux que passe la renaissance du pays », ainsi qu’aux femmes du Liban pour qu’elles soient mieux valorisées et impliquées dans les décisions du pays.

« Que cessent les animosités, que disparaissent les désaccords, et que le Liban recommence à rayonner la lumière de la paix », a conclu le pape François.

